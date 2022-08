Disastro Manchester United col Brentford: ko 4-0! Male Ronaldo

LONDRA (Inghilterra) - Clamorosa sconfitta per il Manchester United. Dopo il tonfo al debutto contro il Brighton a Old Trafford, i Red Devils crollano ancora, stavolta al Brentford Community Stadium contro i padroni di casa: un clamoroso 4-0 maturato addirittura nei primi 45' di gioco. Eppure parte bene lo United che sfiora il vantaggio al 5' con Cristiano Ronaldo, titolare nell'undici di Ten Hag: l'asso portoghese scarica un destro centrale che non impensierisce David Raya. Sarà questa l'unica conclusione nello specchio della porta dell'asso portoghese che sembra lontano parente del giocatore che il mondo ha imparato a conoscere. Uno squillo, quello dello United, che carica oltremodo il Brentford e dà inizio a un pomeriggio da incubo per il club mancuniano: i biancorossi londinesi passano già al 10' con Dasilva, abile a bucare De Gea con beffardo calcio piazzato. I Red Devils entrano in crisi e subiscono il gol del raddoppio già al 18' con Jensen. Lo United stacca la spina: i ragazzi di Ten Hag mostrano i primi segni di cedimento, perdono sanguinosi palloni nella loro metà campo e al 30' il Brentford, con un colpo di testa di Mee, cala il tris. Giornata negativa che si trasforma in un incubo per il Manchester United e per Cristiano Ronaldo al 35': il 4-0 di Mbeumo apre ufficialmente la crisi per la compagine di Ten Hag. Nel secondo tempo il Brentford gestisce l'ampio vantaggio e si regala una giornata da sogno. In casa Red Devils invece è già crisi: 6 gol subiti in due partite e zero punti in classifica nei primi 180' della stagione. Un avvio shock che alimenta sempre più le polemiche e aumenta le tensioni in casa United in vista di una stagione iniziata decisamente con il piede sbagliato.