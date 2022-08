West Ham, i tifosi furiosi per i rincari della birra. Il club si schiera con loro

LONDRA - Pint, Pie and Program! Al tifoso inglese toccate tutto, ma non le tre P preferite, il trinomio necessario a rendere perfetto ogni weekend di football. La pinta di birra appena spillata – di solito molte più di una - da accompagnare alla Pie, la torta salata con carne e verdure. Il tutto sfogliando il programma del match, quel libricino che poi diventa cimelio da conservare per tutta la vita. Eppure, domenica scorsa i tifosi del West Ham, tornando allo stadio per la prima gara stagionale, hanno trovato una brutta sorpresa: il prezzo della pinta all’Olympic Stadium è balzato a 7,30 pounds (quasi 8,70 euro). Una follia per i supporter degli Hammers, che già non amano l’impianto che ha sostituito Boleyn Ground. La rabbia dei supporters della squadra più operaia di Londra non si è fatta attendere. Tanto che il club, sentendosi assediato, non ha potuto fare altro che protestare con la società che gestisce lo stadio, accusandola di non rispettare gli accordi. Secondo la stampa, il club di Scamacca sarebbe addirittura pronto a portare la questione in tribunale per cercare di ottenere un cambio di prezzo, anche in considerazione del fatto che in altri stadi, per esempio Emirates o Stamford Bridge, il prezzo della pinta non supera i 6,30 pounds. La London Legacy Development Corporation, società proprietaria dello stadio, ha, però, ribadito di aver condiviso i prezzi con il club, dicendosi comunque disposta a discutere la questione. Vedremo come finirà, se in tribunale o davanti ad una pinta ghiacciata.