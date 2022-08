Diaz salva il Liverpool: solo 1-1 contro il Crystal Palace, espulso Núñez

LIVERPOOL (Regno Unito) - La seconda giornata di Premier League si chiude con un pareggio casalingo del Liverpool contro il Crystal Palace: la squadra di Klopp, all'esordio stagionale ad Anfield, non va oltre l'1-1 contro i londinesi di Patrick Vieira. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 32' con un gol di Zaha, ma al 61', quattro minuti dopo l'espulsione di Núñez per un colpo vietato all'ex Sampdoria Andersen, Luis Diaz si inventa il pareggio con una gran giocata. Non di certo l'inizio di campionato che si aspettava Klopp, ora chiamato ad un match che sa già di crocevia, per entrambe le squadre in campo, contro il Manchester United il 22 agosto.