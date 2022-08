Cristiano Ronaldo, sfogo social: "Presto dirò tutta la verità”

MANCHESTER - L'ammutinamento durante le amichevoli estive, l'avvio horror in Premier League con due ko di fila e prestazioni impalpabili, il presunto pranzo solitario e ora lo sfogo social: si arricchisce il caso Cristiano Ronaldo-Manchester United e continua a far discutere. Il campione portoghese ha chiesto la cessione in tempi non sospetti e il club, dati i suoi atteggiamenti, avrebbe preso in considerazione anche la risoluzione del contratto. Per l'ex Juve però quello che si scrive e legge sul suo conto è una grande bugia, come dimostra il suo sfogo su Instagram.