Elon Musk clamoroso: "Compro il Manchester United!". Poi però la beffa

"Sto comprando il Manchester United". Elon Musk lancia su Twitter una vera e propria bomba, scatenando un immediato interesse mediatico. L'amministratore delegato di Tesla ha fatto impazzire i tifosi dello United e i trend di Twitter. La volontà dichiarata di acquistare il club inglese, attualmente in mano a Glazer, ha fatto immediatamente il giro del mondo. Ma solo per poche ore.

Musk sullo United: "Era una battuta"

E' lo stesso Musk infatti, sempre attraverso un post su Twitter, a spiegare lo scherzo. "Non compro nessuna squadra, è una battuta che si fa da tempo su Twitter", ha rassicurato. Il Manchester United è attualmente ultimo in classifica in Premier, avendo perso le prime due giornate di campionato.