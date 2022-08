Chelsea, Tuchel torna sullo scontro con Conte: "Ci rido sopra"

LONDRA (REGNO UNITO) - ‎"Rivedendo le immagini ci ho riso sopra". Thomas Tuchel torna sulla lite con Antonio Conte, al termine del match tra il Chelsea e il Tottenham, smorzando le polemiche: "Quello che è successo è colpa della tensione della gara", ha detto in conferenza stampa. "La stretta di mano è stata forse troppo lunga e pesante - ha continuato - lo ammetto. Ma non ho causato nessun danno e non ci siamo insultati a vicenda. Con tutte quelle persone intorno la cosa è sembrata peggiore di quanto in realtà non fosse. Ho rivisto le immagini e ci ho riso sopra. Lo avevo fatto già negli spogliatoi".