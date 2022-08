Premier League, lo United risorge con Sancho e Rashford: Liverpool ko

MANCHESTER (Inghilterra) - In attesa dell'approdo in città di Casemiro, il Manchester United supera 2-1 il Liverpool di Klopp nel Monday Night della 3ª giornata di Premier League. Per i Red Devils si tratta di una vittoria che va ben oltre i 3 punti conquistati, essendo la prima dopo 8 gare a secco (l'ultima era arrivata nel marzo 2018, sempre col risultato 2-1) contro gli storici rivali. Le reti decisive in favore della squadra di ten Hag portano la firme di Sancho al 16' e Rashford al 53'. Inutile per la formazione ospite il gol del solito Salah all'81'. Continua il periodo negativo degli uomini di Klopp, che dopo la vittoria del Community Shield contro il Manchester City hanno cominciato il loro percorso in campionato pareggiando contro il Fulham (2-2) e il Crystal Palace (1-1). Lo United riesce invece a riscattare nel miglior modo possibile la falsa partenza causata dalla doppia sconfitta contro Brighton e Brentford.

United-Liverpool, Sancho non perdona: 1-0 dopo 45' Inizio di partita piuttosto spumeggiante a Old Trafford, con il Manchester United che preme subito sull'acceleratore mostrando un approccio decisamente più volenteroso rispetto alle due precedenti gare perse con Brighton e Brentford. Un po' a sorpresa, il trascinatore della squadra di ten Hag è il giovane Anthony Elanga, che prima colpisce un clamoroso palo (11') e successivamente serve l'assist per l'1-0 a Sancho, con l'ex Dortmund che dall'interno dell'area di rigore riesce a battere Alisson insaccando il pallone all'angolino basso di sinistra, sbloccando il risultato al 16'. Nonostante lo svantaggio il Liverpool prova a riorganizzarsi attraverso un ottimo possesso palla e scambi rapidi tra gli interpreti offensivi, ma al 25' sono ancora i Red Devils ad andare vicinissimi al gol, con una punizione di Eriksen diretta all'incrocio che Alisson riesce a sventare mandando la palla in corner. La formazione di Klopp riesce a creare la prima grande occasione della sua partita solo al 41' con il solito Salah, la cui conclusione a rete viene neutralizzata sulla linea di porta da un prodigioso intervento dell'argentino Lisandro Martinez. Il primo tempo si chiude dunque con lo United meritatamente avanti nonostante il grande guizzo finale dell'attaccante egiziano.