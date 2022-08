Tuchel-Conte, nelle lettere alla federazione i dettagli della rissa

LONDRA - Nelle prossime ore il Chelsea deciderà se presentare ricorso contro il turno di squalifica (ancora da scontare) che è stato inflitto al tecnico Thomas Tuchel dopo la rissa con il collega Antonio Conte al termine della recente sfida di Premier League contro il Tottenham andata in scena a Stamford Bridge. A rivelarlo sulla sua edizione online è il 'Daily Mail', che spiega come i 'Blues' attendevano le motivazioni della decisione per decidere se appellarsi o meno.

Il racconto di Tuchel Motivazioni che la Federazione ha messo per iscritto, spiegando che "entrambi i dirigenti si sono scusati e hanno ammesso la loro colpa". Questa la spiegazione di Tuchel nella lettera inviata al giudice sportivo: "Conte mi ha preso la mano ma non mi ha guardato e ho considerato il suo comportamento una mancanza di rispetto - ha scritto il tecnico del Chelsea nella sua lettera -. Così mi sono tenuto alla sua mano mentre mi passava davanti e gli ho detto di guardarmi negli occhi, lui mi ha risposto in italiano e si è comportato in modo molto aggressivo nei miei confronti. Non ho reagito alla sua aggressività e non gli ho detto nulla di offensivo. Riconosco che avrei potuto e dovuto affrontare la cosa in modo più appropriato, ad esempio parlando successivamente con lui in privato".

La versione di Conte Questa invece la versione di Conte: "Ho teso la mano verso di lui con l'intenzione di stringere brevemente la sua, ma lui mi ha afferrato e non ha mollato la presa tirandomi all'indietro - ha scritto nella sua lettera l'allenatore del Tottenham -. Sono rimasto sorpreso e infastidito ma non ho reagito in modo esagerato a questa provocazione e, date le circostanze, sono orgoglioso di come mi sono comportato. Se avessi reagito, allora capisco che la situazione sarebbe stata molto peggiore".