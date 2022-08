Southampton (Inghilterra) - Primo successo esterno stagionale per il Manchester United che nel quarto turno di Premier League supera di misura il Southampton . Seconda vittoria consecutiva in campionato per Ten Hag che ringrazia Bruno Fernandes nonostante continui a tenere banco la situazione di Cristiano Ronaldo , tenuto fuori dai titolari e schierato solo nei 20' finali. Sul portoghese resta a perta la finestra del Napoli che potrebbe lasciar partire Osimhen ai Red Devils per accogliere CR7.

Ronaldo entra nel finale, lo United vince ancora: 1-0 al Southampton

Al 20' si accende il match con una serie di occasioni in fila per lo United salvate sulla linea per 3 volte dalla difesa dei Saints. Il forcing dei Red Devils continua, ma all'intervallo il risultato resta sullo 0-0. Ad inizio ripresa, dopo 10', gli uomini di Ten Hag, che lascia ancora Ronaldo a riscaldarsi a bordo campo, passano: l'asse è tutto portoghese con Dalot che libera Bruno Fernandes al volo dal limite, piazzato preciso ed esultanza con corsa proprio verso CR7. La risposta dei Saints è decisa, ma De Gea è bravo ad evitare il pari. Al 68' spazio a Cristiano Ronaldo che rileva Sancho e va subito a lottare, rimediando anche un leggero infortunio, contro Armstrong. Tornato a pieno ritmo il portoghese non riesce mai a pungere, la difesa di Ten Hag regge bene e con un solo brivido nel finale porta a casa tre punti importanti per la classifica. Altra nota positiva per il Manchester United, l'esordio all'80' di Casemiro, accolto da un'ovazione dei fan ospiti presenti a Southampton.