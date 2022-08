Cristiano Ronaldo non saluta una giornalista in campo: scoppia la polemica

MANCHESTER (REGNO UNITO) - "Stavolta perchè non ha salutato la cronista? Forse anche lei lo aveva criticato?". In Inghilterra Cristiano Ronaldo è ancora al centro delle polemiche. Sul web gli utenti lo hanno fortemente criticato dopo il siparietto vissuto in diretta tv e che ha ricordato l'episodio vissuto la scorsa settimana con Carragher. In occasione della sfida contro il Liverpool e mentre era impegnato nel riscaldamento, Ronaldo si avvicinò per salutare Gary Neville e Roy Kane, inviati a bordo campo per Sky Sports, ignorando completamente l'ex difensore, reo di averlo criticato pesantemente nei giorni precedenti.