Tottenham, Conte: "Non siamo ancora competitivi per il titolo"

Nonostante il Tottenham abbia acquistato sette giocatori (tra i quali spiccano i nomi di Richarlison e Perisic ) e speso circa 90 milioni di sterline sul mercato, Antonio Conte vola basso e considera la sua squadra non all'altezza delle big. "Non siamo ancora da titolo. Serviranno altre tre sessioni di mercato per competere con i top team. Il club ha fatto quello che poteva fare e ha fatto cose buone, ma c'è ancora troppa distanza con le squadre più forti", ha dichiarato l'ex tecnico di Juve e Inter.

Conte: "Mi sono opposto alle cessioni"

"Se acquisti giocatori da 80 milioni di sterline - ha continuato - hai un grande vantaggio perché significa che stai tesserando un top player. Noi abbiamo fatto i giusti movimenti perché avevamo chiara la visione sui soldi da spendere ma, di fatto, abbiamo speso solo per due giocatori, Richarlison e Bissouma - pagati 60 e 30 milioni di sterline - gli altri sono arrivati in prestito o a parametro zero" ha confermato Conte. L'allenatore italiano ha poi ribadito il suo diktat alle cessioni, imposto alla società. "Sono stato molto chiaro con il club. Se qualcuno fosse partito, ne doveva arrivare un altro. Altrimenti per me sarebbe stato difficile negli allenamenti".