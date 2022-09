Clamoroso Chelsea, Tuchel esonerato: Potter del Brighton in pole

Ufficiale, Tuchel esonerato: la nota del Chelsea

A comunicarlo è stata la stessa società inglese attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: "Il Chelsea FC esprime la propria gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza qui. Poiché il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall'acquisizione del club e mentre continua il suo duro lavoro per portare avanti il ??club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione. Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per l'allenamento e la preparazione delle nostre prossime partite mentre il club si muoverà rapidamente per nominare un nuovo allenatore. Non ci saranno ulteriori commenti fino alla nomina di un nuovo capo allenatore".

Chelsea, da Pochettino a Zidane: i possibili sostituti di Tuchel

Il Chelsea, intanto, non perde tempo ed è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che prenderà il posto di Thomas Tuchel. Secondo gli inglesi di Sky Sports Uk dovrebbe esserci già in giornata un contatto col Brighton per chiedere l'autorizzazione a parlare con Graham Potter: il trasferimento a stagione in corso da una panchina all'altra della Premier League sarebbe clamoroso. Ma in queste ultime ore le voci sull'attuale tecnico del Brighton sarebbero sempre più insistenti. Tuttavia restano in ballo anche le ipotesi legate a Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane, entrambi attualmente senza contratto.