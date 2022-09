Paratici: “Juve grande scuola. Cosa succede con Kulusevski, Bentancur e Romero”

LONDRA (Inghilterra) - Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del debutto in Champions League del Tottenham (vincente per 2-0 contro l'Olympique Marsiglia) tornando anche sul suo passato alla Juventus . Gli Spurs hanno "fatto la spesa" in casa bianconera prelevando Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski , questo il commento del direttore sportivo: "Bentancur e Kulusevski? Spesso alcuni giocatori rendono a Milano e meno a Torino. A volte le motivazioni fanno capire che per qualcuno è il momento di cambiare. Parliamo di giocatori di grande livello. Bentancur ha giocato 2 mondiali e 200 partite alla Juventus. Quando un giocatore gioca tante partite nello stesso club a volte le motivazioni scemano e altri fattori possono incidere. Qui si sono ambientati subito molto bene anche Romero e Kulusevski, magari anche per il tipo di calcio".

Paratici e la scuola Juve

Paratici ha anche parlato della sua avventura in bianconero descrivendola così: "È grande soddisfazione vedere chi ha lavorato con me e mi ha aiutato tanto riuscire a progredire e andare in altri paesi dopo aver ricevuto ruoli importanti. Soddisfazione per me e la Juventus, che è sempre una grande scuola".

Paratici e l'impronta di Conte

Il Tottenham, oltre al buon avvio in Champions, sta ben figurando anche in Premier League dove è ancora imbattuto ed occupa il 2° posto a 14 punti (insieme al Manchester City), Paratici: "C'è stata grande disponibilità del club nel seguire il nostro lavoro e le nostre idee. Antonio Conte ha dato un'impronta ben riconoscibile alla squadra. Questo è un club incredibile, enorme, e da fuori non si riesce a capire. Avere una linea e mantenerla, portarsi dietro la mentalità vincente è una cosa sempre molto difficile".