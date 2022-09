Klopp stronca Boehly: "All-Star Game in Premier? Non siamo in Usa"

LONDRA (INGHILTERRA) - Da un mini-torneo fra le ultime quattro per sancire le tre retrocesse a un "North vs South Premier League All-Star game" in stile americano, con i giocatori delle squadre di Liverpool e Manchester da un lato e le stelle delle società con sede a Londra dall'altro. Todd Boehly, nuovo numero uno del Chelsea, è pronto a cambiare da dentro sia i Blues che il campionato inglese. Le proposte servirebbero per dare una boccata d'ossigeno alle casse di club e federazione: "Spero che la Premier League faccia un po' tesoro della lezione degli sport americani in quanto a gestione e promozione - commenta Boehly -. Potremmo fare anche noi un All-Star Game. La gente sostiene che servono più soldi alla piramide del calcio: l'All-Star Game della Mlb a Los Angeles ha fruttato 200 milioni di dollari. Potremmo dare alla piramide del calcio quello di cui ha bisogno molto facilmente".