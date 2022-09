Premier League, Nottingham Forest ancora ko: il Fulham vince 3-2

TORINO - La Premier League torna in campo dopo lo stop dello scorso fine settimana in segno di lutto per la morte della regina Elisabetta II: negli anticipi dell'8ª giornata il Fulham batte 3-2 in rimonta i padroni di casa del Nottingham Forest: dopo il vantaggio firmato da Awoniyi per Freuler e compagni, i londinesi ribaltano il risultato in cinque minuti con Tete, Palinha e Reed. Inutile il gol di O'Brien al 78'. Sorride anche l'Aston Villa, che batte 1-0 al Villa Park il Southampton: è un gol di Ramsey a regalare a Steven Gerrard il secondo successo in campionato.