Premier League, Haaland-gol ed il Manchester City vince a casa dei Wolves

WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - La Premier League riparte come Erling Haaland, il norvegese è stato nuovamente protagonista nel ritorno al successo del Manchester City. I Citizens hanno vinto per 3-0 a casa del Wolverhampton nell'anticipo del sabato della 7ª giornata: al primo minuto ospiti già a segno con Grealish su assist di DeBruyne, un quarto d'ora dopo è la volta di Haaland per il suo 11° gol stagionale. I Wolves rimangono in 10 per l'espulsione di Collins (33') e al 68' Foden realizza la rete del 3-0 finale sempre con De Bruyne a servire la palla gol. Da sottolineare il tributo alla Regina Elisabetta al minuto 70 (come gli anni di regno) con squadre e tifosi ad applaudire.