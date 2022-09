L'Aston Villa torna a vincere con l'incoraggiamento di William

LONDRA (Inghilterra) - L'Aston Villa venerdì sera è tornato al successo battendo in casa per 1-0 il Southampton, una vittoria importante dopo 3 sconfitte ed un pareggio (contro il City) spinta anche dal Principe William. Nonostante il difficile momento che sta vivendo, con la morte della nonna e regina Elisabetta II, il principe William non ha dimenticato la sua passione per il calcio e per l'Aston Villa suo club del cuore e dopo la vittoria di venerdì l'allenatore dei Villans Steven Gerrard ha rivelato: "Il fatto che ci mandi un messaggio nella situazione in cui si trova è davvero impressionante. Mostra quanto pensa al club e al supporto che vuole dare. Supporta molto i ragazzi individualmente - aggiunge - Con questo risultato e questa porta inviolata, sono sicuro che il principe William sarà orgoglioso". L'Aston Villa occupa al momento il 14° posto a quota 7 punti.