Premier, l'Arsenal batte il Brentford: Arteta in testa scavalca Conte e Guardiola

LONDRA - Vittoria facile e senza problemi per l'Arsenal contro Brentford, con i Gunners che conquistano così la vetta della classifica di Premier League. La squadra di Arteta ell'ottava giornata di campionato domina la partita e chiude con un 3-0. Sblocca al 17' Saliba di testa da calcio d'angolo, poi al 27' raddoppia Gabriel Jesus che insacca di testa il cross perfetto di Xhaka. Nella ripresa (49') arriva il tris di Vieira che dalla distanza trafigge il portiere avversario e chiude la partita. L'Arsenal si porta così a 18 punti, con sei vittorie in sette partite e una sola sconfitta nel precedente turno contro il Manchester United. Ad un solo punto di distanza, scavalcate in classifica, ci sono il Manchester City di Guardiola e il Tottenham di Conte, che nella prossima giornata di campionato sfiderà proprio i Gunners con la possibilità di riconquistare il primo posto.