Liverpool, Arthur fuori forma: va in campo con l'Under 21 dei Reds

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il suo era stato un colpo in uscita a effetto, ma finora la nuova esperienza di Arthur al Liverpool non è stata particolarmente positiva. L’ex centrocampista della Juventus era stato tesserato dal club inglese nell’ultimo giorno di mercato, chiudendo la trattativa in prestito con un diritto di riscatto sull’acquisto del cartellino. Ma finora il giocatore non ha mai esordito in Premier League; con la squadra di Klopp - infatti - ha giocato soltanto 13 minuti nella sfida di Champions League contro il Napoli.