Schiaffo al tifoso: Cristiano Ronaldo accusato di condotta violenta

MANCHESTER (Inghilterra) - La Football Association (FA) ha accusato Cristiano Ronaldo di condotta violenta in riferimento al match del 9 aprile a Goodison Park tra Everton e Manchester United. L'ex Juve aveva rotto con uno schiaffo lo smartphone di un tifoso che lo stava riprendendo mentre tornava negli spogliatoi molto arrabbiato. La madre del tifoso aveva denunciato il misfatto con il portoghese che poi si è scusato invitando il tifoso ad Old Trafford

I comunicati

La Football Association ha ufficialemte comunicato che: "Cristiano Ronaldo è stato accusato di violazione della FA Rule E3 per un incidente avvenuto dopo la partita di Premier League del Manchester United FC contro l'Everton FC sabato 9 aprile 2022. Si presume che la condotta dell'attaccante dopo il fischio finale sia stata impropria e/o violenta". La risposta dei Red Devils: "Rileviamo l'annuncio della FA in relazione a Cristiano Ronaldo. Sosterremo il giocatore in risposta all'accusa. Cristiano è attualmente in trasferta con il Portogallo per la preparazione delle partite della UEFA Nations League contro la Repubblica Ceca domani (sabato) e la Spagna martedì. La prossima uscita dello United in Premier League è il derby di Manchester, che si svolgerà all'Etihad Stadium domenica 2 ottobre".