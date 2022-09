Conte e le voci sul suo futuro: "Sono irrispettose sia per me che per chi allena la Juve"

LONDRA (REGNO UNITO) - A due giorni della sfida di Premier League tra il Tottenham e l'Arsenal, Antonio Conte ha risposto alle domande dei cronisti inglesi sul suo futuro. L'ex tecnico della Juventus è stato accostato nuovamente alla panchina bianconera. "Penso che queste notizie siano irrispettose per l'allenatore della Juventus e per me che lavoro nel Tottenham", ha dichiarato Conte. "Abbiamo appena iniziato la stagione. Molte volte ho parlato di questo argomento e ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo il mio tempo con il Tottenham. Abbiamo tutta la stagione per trovare la soluzione migliore per il club e per me".