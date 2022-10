De Zerbi a casa di Klopp: esordio da sogno

La prima di De Zerbi

Il tecnico bresciano, alla sua prima partita da allenatore del Brighton, guardando il muro rosso di Anfiled e sentendo alzarsi dalla Kop il boato fragoroso del “You’ll Never Walk Alone” cantato a squarciagola, penserà alla tragedia ucraina, a quanto lasciato a Donetsk e, probabilmente, non batterà ciglio. Non è nelle corde di un bresciano di ferro come lui mostrare a tutti le proprie emozioni. È lecito immaginare, però, che, almeno per un attimo, nella sua mente scorreranno velocemente come in un caleidoscopio le immagini accumulate lungo la strada che lo ha condotto fino allo stadio che fu del mitico Bill Shankly. Ed è allora che quella felicità inseguita sin da bambino si paleserà nella forma tipica dell’orgoglio. «Penso di poter fare bene al Brighton», ha detto prima della gara con la convinzione e il coraggio che lo hanno sempre contraddistinto. Prendere in mano le redini di una squadra in salute, ben organizzata e che per anni ha vissuto in simbiosi con il proprio tecnico, è impresa non semplice. Per De Zerbi sostituire Potter è un po’ come entrare bendati nel museo del cristallo di Boemia: il rischio è che qualsiasi cosa tocchi possa distruggere le certezze tattiche accumulate sotto la gestione del tecnico inglese. Il Brighton costruito dall’attuale manager del Chelsea è, infatti, diventato pian piano una macchina vicina alla perfezione, capace di imporre ovunque il proprio gioco e, spesso e volentieri, di far piangere anche le più grandi. Chiedere al Man United di CR7 per referenze recenti. De Zerbi, tecnico preparato e uomo intelligente, è ben consapevole delle difficoltà che questa nuova avventura può riservare: «La squadra sa di essere forte, ma bisogna mantenere umiltà. Io vorrei portare qualcosa di mio che vada oltre alla mentalità, vorrei non fare troppo ma fare qualcosa e non è facile in una squadra che stava già andando bene», ha ammesso. Quel «qualcosa di mio» di cui parla diventa, pertanto, il primo obiettivo da inseguire, anche se propedeutico a quello più generale, un sogno che tutti a Brighton coltivano: vedere i Seagulls giocare in Europa. «Dobbiamo e vogliamo essere ambiziosi, ma questo non significa essere arroganti. Il nostro obiettivo deve essere sempre quello di alzare l’asticella», ha ammesso lui stesso. Certo, per un allenatore di calcio iniziare la propria esperienza inglese ad Anfield e ricevere il battesimo di Premier dal Liverpool di Jurgen Klopp, per quanto emozionante e prestigioso, non è una di quelle cose da inserire nel catalogo delle agevolazioni. Per quanto ancora molto lontana dalla squadra schiacciasassi della scorsa stagione, la formazione di Klopp, soprattutto in casa, è quasi imbattibile: i Reds, infatti, non perdono ad Anfield in una gara di Premier da ben 26 partite (20 vittorie, 6 pareggi). Il battesimo, dunque, sarà davvero di fuoco per De Zerbi, che intanto incassa anche il graditissimo endorsement del tecnico rivale: «Roberto è un allenatore davvero coraggioso, influente e che ha un’idea di calcio che si adatta al Brighton», ha detto Klopp. «Non sappiamo cosa aspettarci a parte il fatto che sarà un ottimo avversario». Il nuovo cammino di De Zerbi è, dunque, pronto a partire da Anfield Road. Poco importa se lui non avrà la numero 10 sulle spalle: quello che conta è che la felicità tanto inseguita possa finalmente posarsi sul desiderio di quel bambino pieno di talento.