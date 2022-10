Ronaldo-United, le tante panchine diventano uno sfottò virale sui social

MANCHESTER (Inghilterra) - Cristiano Ronaldo non ha giocato il derby Manchester contro il City. Gli uomini di Guardiola hanno dominato per 6-3 e Ten Hag, come dichiarato poi in conferenza stampa, non ha voluto schierare l'ex Juve per rispetto alla sua grande carriera. Il mondo dei social però ha colto la palla al balzo per schernire ancora il fuoriclasse portoghese: l'account Twitter @TrollFootball ha pubblicato un'immagine irrisoria con la Heat Map (mappa di calore) di CR7 di questa stagione. La Heat Map è una rappresentazione grafica dei dati dove i singoli valori contenuti in una matrice sono rappresentati da colori, nel calcio viene utilizzata per evidenziare le zone coperte prevalentemente dai giocatori dove il rosso indica un'alta percentuale di presenza. Su Twitter è stata utilizzata per prendere in giro il portoghese, come a dire che in questa complicata annata è più occupato a cambiare posto o a camminare nell'area tecnica.