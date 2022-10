Haaland e Messi, la differenza: spiega Guardiola

TORINO - Pep Guardiola si coccola il Manchester City e il suo nuovo fenomeno. Spiega l'allenatore catalano: «La differenza tra Messi e Haaland ? Per fare gol Erling potrebbe aver bisogno di tutti i suoi compagni. Messi, invece, ha l'abilità di fare tutto per conto suo, senza l'aiuto di nessuno».

LE CIFRE Il norvegese, però, ha numeri impressionanti: solo con la maglia del City, per dire, ha inanellato 11 partite, 17 gol, 3 assist. Un mostro.

MEGLIO DI CR7 Cristiano Ronaldo sta rimpiangendo Napoli. Erling Haaland si sta divertendo un sacco. Con i tre gol rifilati allo United nel derby di Manchester, il norvegese del City ha collezionato la terza tripletta in 8 gare di Premier League. Il portoghese, per arrivare a quella cifra, ha aspettato 232 partite. Numeri da extraterrestre, quelli di Haaland che quasi rimpiccioliscono i record dell'ex attaccante della Juventus, l'uomo che ha segnato più di tutti al mondo nella storia del pallone. Eppure, quello che Tuttosport ha eletto Golden Boy lanciandolo nei consensi globali è in questo momento un giocatore senza eguali, che ha più reti che presenze, un mostro affamato, con un fisico che lo fa sembrare Hulk in mezzo ai normali.