Times: "Ronaldo continua la sua guerra a Ten Hag"

MANCHESTER (Inghilterra) - Quella tra Cristiano Ronaldo ed Erik ten Hag al Manchester United è una storia iniziata male e che almeno per il momento non sembra destinata a riconciliarsi. Non paiono esserci i presupposti, in quanto l'ex attaccante della Juve (considerato a tutti gli effetti una riserva) sta proseguendo la sua "battaglia" interna verso il suo allenatore, come spiegato in un articolo del Times a firma di Dunca Castles, ossia un giornalista molto vicino a Jorge Mendes, procuratore della stella portoghese.