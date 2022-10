Haaland, l'ingrediente segreto del suo appetito per il gol: Guardiola spiazzato

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Potremmo fare un'offerta al papà di Haaland affinché venga qui a cucinare per noi", così Pep Guardiola nella conferenza stampa che precede l'impegno casalingo del suo Manchester City contro il Southampton. Un giornalista gli rivela infatti che prima di ogni gara disputata all'Etihad Stadium, il centravanti norvegese si goda un bel piatto di lasagne preparato dal padre Alfie. Pep 'approva' questa curiosa scelta paterna e aggiunge: "Convincerò il presidente a portarlo qui con noi", scherza Guardiola che poi sottolinea: "Non credo che questo sia l'unico segreto di Erling...". Dal suo approdo al City, Haaland ha segnato infatti la bellezza di 19 reti in sole 12 partite.