Premier League, Scamacca trascina il West Ham: 3-1 al Fulham

LONDRA (INGHILTERRA) - Gianluca Scamacca ancora protagonista in Premier League . Nella decima giornata di Premier League , l'attaccante azzurro ha firmato il successo del "suo" West Ham , per 3-1 , contro il Fulham. Al London Stadium sono i ' Cottagers ' a sbloccare il risultato, al 5° minuto, con la rete di Andreas Pereira . Gli ' Hammers ' caricano a testa bassa e trovano il pareggio alla mezzora con Bowen. Nella ripresa il sorpasso, a firma Scamacca, e il definitivo 3-1, di Michail Antonio nel recupero. Vittoria anche per il Crystal Palace che ha sconfitto 2-1 il Leeds : decisivo il gol di Eze al 76'.

West Ham, Scamacca mattatore

Ancora lui, Gianluca Scamacca: l'attaccante azzurro è l'uomo-copertina di un West Ham che, dopo un altalenante avvio di stagione, inizia a trovare continuità di gioco e risultati. L'ex attaccante del Sassuolo, dopo il gol decisivo firmato in Conference League sul campo dell'Anderlecht, si ripete in Premier League: sul filo del fuorigioco, riceve palla, la stoppa con un piccolo aiuto della mano e poi beffa un incolpevole Leno con un pallonetto chirurgico. Azione che è stata poi rivista al Var ma l'arbitro ha lasciato correre: per Scamacca si tratta del 2° gol consecutivo in campionato, il terzo in una settimana e il 6° in 13 partite con la maglia del West Ham.