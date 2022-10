Paura Gabriel Jesus: a terra in Arsenal-Liverpool VIDEO

LONDRA (Inghilterra) - L'Arsenal si conferma capolista in Premier League (24 punti, +1 sul City) dopo il successo tirato per 3-2 contro il Liverpool in un match ha vissuto anche momenti di paura. Ad inizio secondo tempo, sul punteggio di 2-2, i Gunners recuperano palla nella metà campo dei Reds, Gabriel Jesus scatta verso l'area avversaria quando, all'improvviso, cade a terra per via di un malore. L'ex attaccante del Manchester City è rimasto a terra qualche minuto mentre riceveva i soccorsi (chiamati celermente da Bukayo Saka) ma poi, per il sollievo di tutti, si è rialzato proseguendo la partita. Gabriel Jesus che, inoltre, si è rivelato anche il match winner dei suoi procurandosi al 76' il rigore trasformato poi da Bukayo Saka per il 3-2 finale.