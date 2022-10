Conte e il Tottenham omaggiano Ventrone: piantata una quercia in suo onore

LONDRA (Regno Unito) - La sua commozione per la scomparsa di Gian Piero Ventrone era stata già immortalata dalle telecamere durante il minuto di silenzio nel match del Tottenham contro il Brighton, dove Antonio Conte non ha nascosto le lacrime per la morte del collega e amico avvenuta pochi giorni fa. Insieme dai tempi della Juve (con il tecnico leccese ancora nelle vesti di calciatore), il binomio Conte-Ventrone era proseguito nel Bari, nell'Atalanta, nel Siena ed ora agli Spurs. Una scomparsa, quella del preparatore 62enne, che è stata omaggiata dalla squadra londinese con una sentita cerimonia prima dell'allenamento odierno: tecnico, giocatori e staff hanno infatti piantato una quercia sempreverde italiana ed hanno tenuto un minuto di silenzio in ricordo del loro preparatore atletico, stroncato da una leucemia fulminante nella sua città natìa, Napoli.