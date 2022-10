L'ex Inter Young non basta all'Aston Villa: Gerrard fa 1-1 a Nottingham

NOTTINGHAM (Regno Unito) - Termina 1-1 il posticipo della nona giornata di Premier League tra il Nottingham Forest dell'ex Atalanta Remo Freuler e l'Aston Villa. Padroni di casa in vantaggio al 15' con Dennis che, servito in mezzo da Gibbs-White, batte Martinez grazie ad una leggera deviazione. I ragazzi di Steven Gerrard, privi di Digne e con Olsen in panchina, pareggiano con l'ex Inter Ashley Young. Novanta minuti in campo anche l'altra vecchia conoscenza nerazzurra Coutinho. Con questo punto i Villans agganciano Leeds e Crystal Palace al 14° posto del massimo campionato inglese a quota 9 punti, a +3 sulla zona retrocessione e +4 sui rivali odierni penultimi.