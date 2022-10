Shock in Premier, De Zerbi perde Mwepu: si ritira a soli 24 anni

Brighton, Mwepu si ritira: il motivo

Enock Mwepu, regista classe 1998 passato nell'estate del 2021 dal Salisburgo al Brighton per 23 milioni di euro, sei partite giocate per un totale di 211' in stagione in Premier League ed un assist a referto, si trovava in viaggio con la nazionale della Zambia quando ha ricevuto la triste notizia. Dopo i primi esami svolti in un ospedale del Mali, il calciatore ha fatto ritorno nel Regno Unito per ulteriori accertamenti che hanno confermato la diagnosi.

Mwepu, l'addio al calcio con un sorriso

“Un ragazzo da un piccolo paese chiamato Chambishi ha qualcosa da dirvi. Ha seguito a lungo il sogno di giocare a calcio il più in alto possibile ed è arrivato in Premier League. Il sogno finisce, ma non finisce il mio coinvolgimento con il calcio”, l'annuncio di Enock Mwpu su Twitter.