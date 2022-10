Lineker: "Conosco giocatori gay. Sarebbe bello coming out al Mondiale"

LONDRA (INGHILTERRA) - Gary Lineker, icona del calcio inglese, ha rivelato in una intervista concessa al 'Daily Mirror' di conoscere un paio di calciatori gay in Premier League: "Sarebbe grandioso se uno o due di loro facessero coming out durante i Mondiali in Qatar" ha dichiarato l'ex attaccante inglese. In Qatar l'omosessualità è considerata un reato.