Liverpool, Klopp si prepara ad Haaland: "Segna anche se lo butti giù"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Domenica alle 17:30 il Liverpool di Jurgen Klopp ospiterà il Manchester City in quella che è diventata una classica delle ultime stagioni in Premier League. Il Liverpool non arriva nel suo miglior momento al big match contro i Citizens, Klopp lo sa ma fa affidamento sul fattore Anfield per provare a sovvertire il pronostico: "Giochiamo in casa, loro in questo momento sono la squadra migliore al mondo ma ci proveremo, sapendo che possiamo ottenere aiuto da un Anfield esaurito che cercheremo di sfruttare - aggiunge - Anche se non siamo nel nostro miglior momento è d'aiuto che questi ragazzi sappiano ancora dov'è la posta. Dobbiamo solo distribuire i gol un po' di pù nelle varie partite piuttosto che segnarne nove o sette e poi zero".

Klopp e come si affronta Haaland

"Già quando era giovanissimo si vedeva che aveva un potenziale folle. Anche se provi a buttarlo giù, un modo per trovare lo segna. Fisicamente sta fissando dei nuovi standard, ma sa essere anche tecnico e in campo ha un senso della posizione eccezionale. In una squadra come il City che ha alcuni dei migliori giocatori al mondo nella creazione di occasioni da gol come De Bruyne, Mahrez, Foden, Bernardo Silva, è la soluzione perfetta. Come si ferma? Ovviamente quando giochi contro quello che è al momento il miglior attaccante del mondo devi assicurarti che non gli arrivino molti palloni. Ma il problema è che se cerchi di chiuderlo con troppi giocatori lasci spazio per altri, che sono tutti calciatori di livello mondiale. Questo non rende le cose semplici ma cercheremo di trovare una soluzione".