Premier League, il Crystal Palace di Vieira frena contro il Leicester

LEICESTER (Inghilterra) - Nell'11ª giornata di Premier League il Crystal Palace di Patrick Vieira non va oltre lo 0-0 in trasferta contro il Leicester di Brendan Rodgers. Al King Power Stadium le Foxes partono fortissimo e sfiorano il vantaggio al 22', con Daka. I rossoblù rispondono invece al 43' con il tentativo di Eze, la cui conclusione termina oltre la traversa per una questione di centimetri. Nella ripresa i padroni di casa ci provano prima con Barnes e poi con l'ex atalantino Castagne, ma Guaita è in giornata super e neutralizza entrambe le occasioni. Con questo pareggio il Crystal Palace sale a 10 punti in campionato, mentre il Leicester rimane in piena zona rossa della classifica a quota 5. Tra le Foxes, solo 8' (più recupero) in campo per l'ex Torino Praet.