United, Greenwood ancora nei guai: nuovo arresto

MANCHESTER (Inghilterra) - Ancora guai per Mason Greenwood che sarebbe stato arrestato questa mattina per la seconda volta. L'accusa, come riporta il "Sun", è di aver violato i termini della sua cauzione. Ad inizio anno, l'attaccante 21enne, era statto fermato con l'accusa di stupro, aggressione e minaccia di omicidio alla sua ex fidanzata, per poi essere rimesso in libertà su cauzione. Il tabloid inglese racconta che il calciatore dello United avrebbe contattato la presunta vittima violando quindi le condizioni del suo rilascio, con gli agenti che a quel punto sarebbero piombati nella sua villa per arrestarlo. "La polizia della Greater Manchester è a conoscenza di un'accusa riguardante un uomo di 21 anni che ha violato le sue condizioni di libertà su cauzione e sabato 15 ottobre 2022 è stato effettuato un arresto - fa sapere la polizia di Manchester senza fare nomi -. Le indagini sono ancora in corso". L'attaccante è stato sospeso dai Red Devils, ma riceve comunque il suo stipendio di circa 85 mila euro a settimana, in attesa dell'esito del procedimento.