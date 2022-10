Richarlison in lacrime, il motivo e la paura

LONDRA (Regno Unito) - Dopo Kulusevski, out da due settimane, Antonio Conte perde anche Richarlison, uscito al 52' della sfida vinta ieri dal Tottenham 2-0 contro l'Everton di Lampard e frutto delle reti di Kane su rigore e Hojbjerg. L'attaccante - e all'occorrenza esterno offensivo - ha riportato un problema di natura muscolare al polpaccio sinistro e, visibilmente scosso, ha lasciato lo stadio in stampelle, con il viso gonfio per le lacrime versate. A 35 giorni dalla Coppa del Mondo in Qatar, il timore del 37 volte nazionale brasiliano è quello di non recuperare in tempo: il ct verdeoro Tite dovrebbe diramare la lista dei convocati il prossimo 7 novembre.