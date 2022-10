Premier League: Ronaldo non ingrana, lo United frena. L'Arsenal resta in vetta

MANCHESTER (Inghilterra) - Nella domenica pomeriggio dell'11ª giornata di Premier League il Manchester United e Cristiano Ronaldo , reduci dal successo all'ultimo secondo in Europa League contro l' Omonia , non riescono ad andare oltre lo 0-0 con il Newcastle di Howe . Continua il momento negativo del fuoriclasse portoghese, autore di un'altra prestazione in chiaroscuro e sostituito al 72' da ten Hag con Rashford . I Red Devils salgono dunque a 16 punti in classifica, mentre i bianconeri sono a quota 15.

Manchester United-Newcastle 0-0, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica

L'Arsenal batte il Leeds e rimane in vetta

L'Arsenal di Arteta lotta contro i problemi tecnici (LEGGI TUTTO) e un Leeds piuttosto brillante, ma esce da Elland Road con 3 punti e la vetta della classifica in cassaforte. Come nella trasferta di Europa League contro il Bodo Glimt il gol della vittoria porta la firma di Saka, al 35'. Il Leeds di Marsch, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Crystal Palace di Vieira, resta fermo a quota 9 in campionato.

Leeds United-Arsenal 0-1, tabellino e statistiche

Mount trascina il Chelsea: Aston Villa ko

Il Chelsea di Potter supera in trasferta l'Aston Villa e sale così a quota 19 punti in campionato. Al Villa Park i Blues si impongono per 2-0 sugli uomini di Gerrard grazie alla doppietta di Mason Mount (6' e 65'). I Villans sono fermi a 9 punti in classifica e non vincono una partita di campionato da tre turni (2 pareggi e 1 sconfitta): l'ultimo successo risale infatti al 16 settembre, per 1-0, contro il Southampton.

Aston Villa-Chelsea 0-2, tabellino e statistiche

Pareggio tra Southampton e West Ham

Al Saint Mary Stadium finisce 1-1 la sfida tra il Southampton e il West Ham, che salgono rispettivamente a quota 8 e 11 punti in campionato. Padroni di casa in vantaggio al 20' con Perraud, mentre il pareggio degli Hammersarriva al 64' e porta la firma di Rice.

Southampton-West Ham 1-1, tabellino e statistiche