Cristiano Ronaldo, la strana mossa che gli è valsa il giallo: aveva ragione?

MANCHESTER (Regno Unito) - Un gol non convalidato a Cristiano Ronaldo sta facendo molto discutere in Inghilterra: nel match casalingo di Premier League fra i Red Devils ed il Newcastle (terminato 0-0), il portoghese ha sottratto palla al portiere Pope e si è involato a porta sguarnita mettendo in rete. Il direttore di gara ha però ammonito Cr7 e ha fatto riprendere con un calcio di punizione. Il motivo? Secondo l'arbitro Pawson il tutto è avvenuto a gioco fermo.

Ronaldo, dal gol all'ammonizione. Cosa è successo

Craig Pawson ha fischiato per far riprendere il gioco dopo un fuorigioco di Ronaldo: il difensore Schar ha appoggiato il pallone verso il portiere Pope, che ha controllato il pallone e, lasciandolo a qualche passo da lui, ha preso la rincorsa per battere, a suo parere, la punizione. Il calcio da fermo però, come mostrano i replay, potrebbe già essere considerato battuto visto il tocco precedente dello svizzero: è questa infatti l'interpretazione di Ronaldo, che ruba la palla all'estremo difensore avversario e la deposita in rete: l'arbitro però non è dello stesso avviso, annulla il gol e ammonisce Cr7.