Liverpool-Manchester City 1-0: guarda gli highlights della partita

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Finisce 1-0 il big match dell'11ª giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester City. La sfida tra Klopp e Guardiola la porta a casa il tedesco grazie alla rete di Momo Salah al 76': l'egiziano è bravissimo a sfruttare un lancio lungo di Alisson, superare Cancelo e battere Ederson in uscita. Una vittoria importantissima per i Reds, non tanto per la classifica bensì per il morale, dopo un inizio di stagione da incubo. Per i Citizens una battuta d'arresto che permette all'Arsenal di volare a +4 in classifica. Per Haaland e compagni si tratta della seconda sconfitta stagionale: la prima era arrivata sempre contro il Liverpool nella finale di Community Shield.