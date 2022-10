Ten Hag via dallo United? La sorella di Ronaldo scende in campo!

Non è la prima volta che Elma Aveiro scrive sui social per perorare la causa del fratello, Cristiano Ronaldo. Ormai è chiaro a tutti: il rapporto tra il fuoriclasse portoghese e il tecnico del Manchester United Erik ten Hag non è dei migliori. L'olandese lo ha spesso tenuto in panchina e quando lo ha chiamato in causa lo ha fatto, perlopiù, nei minuti finali. Nell'ultima gara di Premier League, contro il Newcastle (0-0), complice anche l'infortunio patito da Martial contro l'Everton, l'ex Juve è partito dal primo minuto salvo poi essere sostituito al 72' da Rashford. All'uscita dal campo, CR7 non è riuscito a nascondere il proprio disappunto, sottolineando ancora di più il gelo tra lui e il tecnico ex Ajax.