Ivan Toney alla Balotelli: in Premier il miglior rigorista al mondo, tecnica e trucchi

"Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore", così canta Francesco De Gregori ne "La leva calcistica del '68". Un "problema" che non sembra riguardare Ivan Toney, i cui numeri dal dischetto sono davvero impressionanti. L'attaccante del Brentford, statistiche alla mano, è stato definito il miglior rigorista del mondo: 26 trasformazioni su 27 tentativi, 96,3 % di realizzazioni. L'ultimo a ipnotizzare il classe '96 è stato Adam Davies che, il 6 ottobre 2018, quando era ancora portiere del Barnsley, parò il penalty all'allora attaccante del Peterborough. Da quel pomeriggio di autunno di ormai quattro anni fa, Toney ha segnato 22 rigori di fila senza mai sbagliare. L'attaccante del Brentford insegue Berbatov e Yaya Touré nella classifica dei rigoristi di Premier League: attualmente è a 8 su 8 e ha messo nel mirino l'ex Tottenham, Manchester United e Fulham, a quota nove, e l'ex City (11).