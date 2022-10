Diretta Manchester United-Tottenham ore 21.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - Si rispettano e si stimano fortemente, Erik ten Hag e Antonio Conte, ma nel big match di stasera ad Old Trafford - valido per la 12ª giornata di Premier League - conterà solo la vittoria. Il Manchester United riceve il Tottenham in casa, con l'obiettivo di riscattare lo scialbo pareggio a reti bianche contro il Newcastle di Howe dell'ultimo weekend. Discorso ben diverso per gli Spurs, che vogliono dare continuità alla vittoria casalinga (2-0) contro l'Everton di Lampard. Sotto la guida di Conte il Tottenham ha raccolto sin qui 23 punti in classifica e si ritrova al 3° posto, a pari merito con il Manchester City di Guardiola e a -4 dalla vetta presidiata dall'Arsenal di Arteta. Lo United, attualmente a quota 16 in campionato, potrebbe portarsi a -4 proprio dagli Spurs in caso di vittoria.