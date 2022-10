Conte, furia in United-Tottenham: “Passala, testa di c…” Con chi ce l’aveva?

MANCHESTER (Regno Unito) - È il minuto 43, Manchester United e Tottenham sono ancora ferme sullo 0-0 (i Red Devils si imporrano poi grazie alle reti di Fred e Bruno Fernandes), quando la furia di Antonio Conte riecheggia ad Old Trafford: "Passa la palla, testa di c...". Il video, diventato immediatamente virale sul web, mostra in maniera inconfutabile il labiale del tecnico degli Spurs. L'espressione, in perfetto italiano, restringe il campo circa il possibile destinatario, considerando che l'idioma - negli undici schierati in campo - è parlato fluentemente soltanto da Romero, Perisic e Bentancur. Per giunta, l'argentino ex Atalanta sembrerebbe molto distante rispetto alla direzione cui rivolge lo sguardo l'ex allenatore di Juventus, Inter e Nazionale.