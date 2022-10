Evra, solito show: la mossa in diretta tv che ha fatto ridere Henry

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Nuovo show di Patrice Evra. L'ex terzino della Juventus non perde mai occasione per far parlare di sè per le perle che regala sui social e davanti alle telecamere. Il francese è spesso protagonista di gag esilaranti e non nasconde mai la sua felicità e voglia di vivere. L'ultima scena tutta da ridere l'ha regalata nel prepartita del match dell'Old Trafford tra il Manchester United di Cristiano Ronaldo e il Tottenham di Antonio Conte (2-0 il finale per i Red Devils).