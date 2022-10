Cristiano Ronaldo, Manchester United furioso: la punizione dopo il Tottenham, ufficiale

Manchester (Inghilterra) - Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di sabato contro il Chelsea. La decisione è arrivata dopo quanto accaduto contro il Tottenham con il calciatore che ha abbandonato in anticipo scappando negli spogliatoi prima del fischio finale. Questo il comunicato dei Red Devils: "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per la partita".