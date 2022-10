Il Leicester vince e lascia l'ultimo posto. Ancora ko l'Aston Villa di Gerrard

Dopo due sconfitte e un pareggio, il Fulham torna al successo battendo 3-0 in casa l'Aston Villa con il gol di Reed nel primo tempo e la rete di Mitrovic su rigore e l'autogol di Mings nella ripresa. Con questa vittoria la formazione di Silva raggiunge il Brighton all'ottavo posto a quota 15. Seconda sconfitta di fila invece per l'Aston Villa di Gerrard, che resta bloccato in terzultima posizione con 9 punti, con Wolverhampton e Leeds. Proprio il Leeds di Marsch, nell'ultima partita del turno infrasettimanale di Premier League, rimedia il terzo ko di fila in casa del Leicester, capace di vincere 2-0 grazie all'autogol di Koch e alla rete di Barnes e di 'rifiatare' un po'. La squadra di Rodgers sorpassa il Nottinham e lascia l'ultimo posto della classifica del campionato inglese.