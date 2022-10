Conte cade contro il Newcastle: Tottenham ancora ko. Frena l'Arsenal

LONDRA (Inghilterra) - Occasione sprecata per il Tottenham di Antonio Conte che cade nel 13° turno di Premier League nel match casalingo contro il Newcastle. Boccone amaro per il tecnico italiano che non sfrutta il pareggio dell'Arsenal capolista restando a -5 dalla vetta. Pomeriggio che parte bene con gli Spurs vicini al vantaggio in tre occasioni prima della mezz'ora, ma al 31' è Wilson a gelare il Tottenham Hotspur Stadium con un tocco sotto che punisce l'uscita dai pali di Lloris. Prima dell'intervallo gli ospiti trovano anche il raddoppio: questa volta Almiron parte i solitaria e non perdona a tu per tu con il portiere francese. Nella ripresa Kane accorcia subito, ma il forcing per tentare il pari è vano. Termina 2-1 per gli uomini di Howe che salgono al 4° posto, a -1 proprio dalal squadra di Conte.