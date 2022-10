Clamoroso Conte! I tifosi del Tottenham vogliono l’esonero: “È una disgrazia”

LONDRA (Inghilterra) - Dura presa di posizione da parte dei tifosi del Tottenham nei confronti del loro allenatore Antonio Conte. I sostenitori degli Spurs si sono rivolti in massa su Twitter dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Newcastle e molti di loro lo hanno fatto per chiedere l'esonero dell'ex tecnico della Juventus, definito a più riprese "una disgrazia".

Tottenham, Conte nel mirino dei tifosi

Nel mirino, oltre al risultato, anche le sostituzioni di Conte mentre la squadra era in svantaggio. "Conte è una vergogna", scrive un utente su Twitter. "Abbiamo alcuni dei migliori giocatori di calcio del mondo e lui chiede loro di giocare come Burnley. Ma gioca per vincere, str***o", aggiunge un altro. Per il Tottenham è la terza sconfitta nelle sette partite disputate a ottobre, dopo quelle nel derby contro l'Arsenal e nella sfida con il Manchester United. E il clima londinese per Conte si fa sempre più teso.