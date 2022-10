Kovacic resta in mutande: Schmeichel e una ragazza reagiscono così

LONDRA (Inghilterra) - Episodio "imbarazzante" al termine della sfida di Premier League tra il Chelsea e il Manchester United, con protagonista l'ex calciatore di Inter e Real Madrid Mateo Kovacic. Il centrocampista croato è stato sostituito dall'allenatore dei Blues, Graham Potter, al 35' del primo tempo (al suo posto Cucurella), e subito dopo il fischio finale ha guadagnato gli spogliatoi corricchiando a testa bassa e... in mutande. Kovacic non è sembrato affatto turbato dal fatto di essere in intimo davanti a milioni di spettatori, ma lo stesso non si può dire della leggenda del Manchester United Peter Schmeichel. Il danese è stato immortalato dalle telecamere presenti a Stamford Bridge mentre era intento a squadrare Kovacic dalla testa ai piedi con una certa incredulità, prima di scoppiare in una fragorosa risata. Visibilmente più a disagio la ragazza che si trovava a fianco dell'ex portiere, che si è lasciata andare ad uno sguardo sorpreso, seguito da un sorriso imbarazzato...