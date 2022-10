Scholes senza freni: "Antony è un buffone. Lo United ha già il nuovo Cristiano Ronaldo" VIDEO

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United ha vinto contro il Tiraspol in Europa League e ha conquistato la matematica qualificazione per la fase ad eliminazione diretta: in gol anche Cristiano Ronaldo, tornato in rosa dopo l'esclusione in seguito al match con il Tottenham. Sulla partita dei Red Devils e sul momento che stanno vivendo, ha parlato un'icona del club di Manchester: Paul Scholes.